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Клавиатура Satechi Aluminum Bluetooth Wireless Keyboard with Numeric Keypad Space Gray

Артикул: 227042
Клавиатура Satechi Aluminum Bluetooth Wireless Keyboard with Numeric Keypad Space Gray
6 990 руб. 

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5 380 руб. 

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Артикул: 227042
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендSatechi
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабесть
Интерфейс подключенияBluetooth
Количество клавиш104
Комплектациякабель, документация
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишесть
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветсерый
Раскладка клавиатурырусская и английская
Эргономичная форма кнопок, в сочетании с продуманным механизмом, обеспечивает очень комфортный набор текста, а привычные функциональные клавиши позволят быстро настраивать громкость, яркость экрана, управлять воспроизведением и вызывать вспомогательные утилиты. Клавиатура оснащена встроенным аккумулятором и отличается впечатляющей автономностью.


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Клавиатура Satechi Aluminum Bluetooth Wireless Keyboard with Numeric Keypad Space Gray - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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