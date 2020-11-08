Объектив Olympus ED 45mm 1:1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL

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M.Zuiko Digital ED 45mm 1:1.2 PRO - лучший выбор для профессиональных фотографов, работающих в жанре портретной съемки. Благодаря ультраширокой диафрагме этот объектив становится идеальным инструментом для реализации любых творческих идей. Добавьте портретам больше глубины с эффектом мягкого боке или наполните эмоциями фотографии крупным планом. Минимальная дистанция фокусировки - всего 50 см. Конструкция этого объектива позволяет вам максимально комфортно проводить профессиональную фотосъемку.

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