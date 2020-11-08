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Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black

Артикул: 226976
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 6
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 1
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 2
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 3
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 4
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 5
Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - фото 6
37 462 руб. 
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Артикул: 226976
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендOlympus
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс16
Физический размер матрицы17.3x13.0 мм
Тип матрицыLive MOS
Габариты (ШхВхГ)121.5x83.6x49.5 мм
КомплектацияЦифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III , Зарядное устройство (BCS-5), Аккумулятор (BLS-50), Крышка корпуса, Микро 4/3 (ВС-2),USB кабель, Документация
Светочувствительность100-3200 ISO
БайонетMicro 4/3
Объектив в комплектенет
Встроенная вспышкада
Формат аккумуляторасвой собственный
Тип карт памятиSDHC, SDXC
Wi-Fiесть
ИнтерфейсыHDMI, USB, Wi-Fi, аудио
Цветчерный
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Размер дисплея, дюйм3
Вес, кг0,41
Не останавливайтесь на одном снимке. Выполняйте съемку с любого необычного ракурса с помощью откидного сенсорного ЖК-дисплея. В вашем распоряжении все функции управления и комфортный угол обзора.Камера готова сопровождать вас на каждом шагу - встроенная вспышка обеспечит дополнительный свет в условиях плохой освещенности. Просто нажмите переключатель, и вспышка откроется автоматически.С электронным видоискателем вы сможете наблюдать сцену в режиме реального времени - со всеми применяемыми настройками съемки. Автоматическая настройка яркости и полностью индивидуальное управление обеспечат наилучшее качество снимков.В сложных условиях съемки иногда проще использовать сенсорный экран. При включенной функции спуска затвора по прикосновению к экрану вам необходимо лишь выбрать область фокусировки, а затем коснуться сенсорного экрана для создания идеального снимка.Просто перекиньте ремень камеры E-M10 Mark III через плечо и отправляйтесь куда пожелаете. Камера удобно лежит в руке и настолько легкая, что вы можете практически забыть о ее присутствии.


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Цифровой фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III Body black - данный товар вы можете купить по цене по цене 37462 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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