Модем Zyxel 2G/3G/4G LTE7460-M608 RJ-45 VPN Firewall +Router внешний белый

Наружный маршрутизатор Zyxel LTE7460-M608 4G LTE-A реализует функцию «вторая WAN» (гибкая маршрутизация в двух режимах – моста и маршрутизатора), оборудован антенной с увеличенным коэффициентом усиления, улучшающей покрытие и производительность, и снабжен прочным корпусом, соответствующим классу защиты IP65, благодаря которому устройство может работать в экстремальных условиях. Независимо от того, есть у вас в сети маршрутизатор или нет, вы без труда сумеете развернуть устройство и интегрировать его в существующую сетевую инфраструктуру. Соединение LTE можно использовать и как основной канал, и как резервный на случай, если в основном канале возникнут проблемы. LTE7460-M608 хорошо подходит для предоставления интернет-доступа в пригородах и общественных местах, в домах и офисах. Используя его, вы с минимальными усилиями получите все преимущества технологии LTE.