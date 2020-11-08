Портативная акустика Digma S-37 черный (SP3730B)

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|Бренд
|Digma
|Тип товара
|Портативная акустика
|Мощность, Вт
|30 Вт
|Питание
|от аккумулятора
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|100Гц-16КГц
|Отношение сигнал/шум, дБ
|65 Дб
|Тип элементов питания
|Li-Ion
|Время работы, ч
|12 ч
|Интерфейсы
|Стерео-вход AUX INPUT
|Функции
|поодржка карт памяти
|Особенности
|есть подстветка
|Размеры, мм
|180x210x390
|Вес, кг
|2,6
|Дополнительная информация
|Поддерживаемые кодеки MP3, WAV, WMA
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