Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Кабель Hama 00178335 USB Type-C (m) USB A(m) 1м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.