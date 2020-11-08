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Насос погружной Metabo PS 18000SN 0251800000

Артикул: 226517
Насос погружной Metabo PS 18000SN 0251800000
10 400 руб. 
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+ 190 КэтКоинов
Артикул: 226517
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 734 руб./месяц 
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БрендMetabo
Тип товара
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Глубина погружения под зеркало воды7 м
Диаметр разъема соединения1,5 дюйма
Качество водыгрязная
Максимальная температура воды35 С
Максимальный напор11 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность1100 Вт
Пропускная способность18 куб. м/час
Режущая насадканет
Длина, см41 см
Ширина, см22 см
Высота, см23 см
Вес, кг7,8 кг
Погружной дренажный насос Metabo PS 18000 SN  используется для откачки грязной воды. Может применяться на стройках и приусадебных участках, например, для полива. Малый вес и размеры насоса облегчают его транспортировку.


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Самовывоз невозможен
Насос погружной Metabo PS 18000SN 0251800000 - данный товар вы можете купить по цене по цене 10400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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