Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Пила сабельная
|Конструкция
|ручная
|Аккумулятор в комплекте
|да
|Лазерный маркер
|нет
|Плавная регулировка скорости
|есть
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Тип
|сабельная
|Размер хода
|30 мм
|Пылесборник
|нет
|Подсветка
|нет
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Питание
|от аккумулятора
|Антивибрационная система
|нет
|Напряжение аккумулятора, В
|18
|Количество скоростей работы
|1
|Количество аккумуляторов в комплекте
|2
|Зарядное устройство в комплекте
|да
|Емкость аккумулятора
|4
|В кейсе
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|10
|Ширина, см
|10.5
|Высота, см
|32
|Вес, кг
|3.6
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