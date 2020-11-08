Пила сабельная Metabo ASE 18 LTX 602269610

Аккумуляторная ножовка Metabo ASE 18 LTX 602269610 - это профессиональный инструмент, выдерживающий большие нагрузки при эксплуатации. Она предназначена для распила дерева, металлических труб, профилей и многих других материалов. Инструмент надежно лежит в руке, так как оснащен эргономичной прорезиненной рукояткой. Для удобства работы пильное полотно поворачивается на 180о, возможна его быстрая замена благодаря системе Metabo Quick. У данной модели литио-ионный аккумуляторный блок ёмкостью 4 А*ч.