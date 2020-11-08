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Душевая лейка Voda VSP1205

Артикул: 226336
Душевая лейка Voda VSP1205
690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226336
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
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БрендVoda
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки65 мм
Кол-во режимов лейки3
Переключение режимовповоротное
Вес, кг0.25
Высота, см25
Длина, см1
Подсветканет
Стильсовременный
Страна бренда Россия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см6.5
Душевая лейка из высококачественного пластика. Хром-никелевое покрытие защищает поверхность лейки от царапин и сколов.


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Душевая лейка Voda VSP1205 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 690 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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