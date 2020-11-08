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Смеситель для ванны Voda Nega NG 54

Артикул: 226316
Смеситель для ванны Voda Nega NG 54
2 490 руб. 
2 950 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226316
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция Nega
filter_noneТовар входит в коллекцию Nega

Коллекция Nega

БрендVoda
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива159 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Ширина, см22.3
Высота, см13
Смеситель для ванны с которким изливом однозахватный. Картридж 35 мм (KCG Тайвань). Комплект креплений эксцентрики и декоративные отражатели. Переключатель ванна/душ (дивертор) керамический.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Voda Nega NG 54 - стоимость товара 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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