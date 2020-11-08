Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger серый

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Сетевое зарядное устройство Satechi 30W Dual-Port Travel Charger - уникальное зарядное устройство для максимально быстрой зарядки портативных гаджетов. Благодаря порту USB Type-C с поддержкой PD и порту USB-A вы сможете заряжать одновременно сразу два устройства.

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