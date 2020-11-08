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Главная Смартфоны и телефония Зарядные устройства для телефонов Satechi Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM)

Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM)

Артикул: 225848
  • Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 1
  • Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 2
  • Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 3
  • Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 4
Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 1
Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 2
Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 3
Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - фото 4
8 080 руб. 
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+ 89 КэтКоинов
Артикул: 225848
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендSatechi
Тип товараДок-станция
Разъем подключенияUSB/ USB Type-C/Jack 3,5 мм
Цветсерый
Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand - это решение 2-в-1: зарядка и удобная подставка для iMac. Подставка-хаб идеально подходит для лёгкого подключения периферийных устройств. Флешки, кабели зарядки телефонов, внешние HDD, проводная клавиатура, портативный LED светильник — всё это легко можно подключить, используя стандартные порты USB 3.0. А к аудиоразъёму можно подключать наушники или акустическую систему.


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Самовывоз невозможен
Док станция Satechi Type-C Aluminum iMac Stand with Built-in USB-C Data для iMac серый (ST-AMSHM) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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