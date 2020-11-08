Эссенция с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Essence 55мл

Эссенция на основе уникальной формулы с экстрактом корня новозеландского льна и меда манука производит успокаивающий и глубокоувлажняющий эффект на кожу лица, улучшая ее общее состояние. Благодаря высокой концентрации усиливает действие других средств серии, восстанавливает защитные механизмы, восполняет питательный и минеральный резерв кожи, активизирует обменные процессы, способствует синтезу эластина. Экстракт календулы оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Ваша кожа становится обновленной и подтянутой!