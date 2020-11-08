Эссенция с экстрактом зеленого чая Premium Deoproce Vita Gold Esence 50мл

Насыщенная эссенция с глубоким питательным действием сделает кожу гладкой и ухоженной. Средство позволяет повысить защитные функции кожи, предотвратить старение кожи и разгладить морщинки. Подойдет для ухода за лицом в любом возрасте и при любом типе кожи. Средство заряжает кожу жизненной энергией, улучшает цвет лица, обеспечивает эластичность и упругость. Эссенция хорошо успокаивает кожу, снимает раздражения и покраснения. Эссенцию можно применять как самостоятельное средство, либо для обогащения кремов, масок и пр., а также под альгинатную маску для повышения эффективности.