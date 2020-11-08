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Эссенция для волос содержит множество растительных масел (аргановое, шиповник, овощное масло, лавандовое, цитрусовое, оливковое), кератин и эластин. Данный состав не утяжеляет волосы, позволяет восстановить структуру волоса и придать волосам естественный, здоровый сияющий вид. В маслах содержится активный комплекс витаминов и биологических активных веществ, увлажнит и придаст волосам здоровый и красивый внешний вид. Также эссенция делает волосы мягкими, блестящими и шелковистыми.

Эссенция для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Therapy Hair Essence 80мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 640 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.