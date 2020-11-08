Эссенция для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Therapy Hair Essence 80мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Сыворотки и лосьоны для волос
|Тип средства
|эссенция для волос
|Тип волос
|сухие, смешанные, поврежденные
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|восстанавливающий, разглаживание, увлажняющий, смягчающий
|Применение
|сыворотка наносится как на влажные чистые волосы, так и на сухие
|Коллекция
|Deoproce Argan Therapy Hair Essence
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|80 мл
|Активные компоненты
|аргана, кератин
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