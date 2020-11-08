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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица The Saem Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30

Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30

Артикул: 225436
  • Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30 - фото 1
  • Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30 - фото 2
Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30 - фото 1
Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30 - фото 2
3 460 руб. 

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3 090 руб. 

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Артикул: 225436
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыглутатион, ниацинамид
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Active Source Vita Ampoule
Применениепоместите ампулу на стойку. Аккуратно откройте ампулу, сломав ее горлышко. Оденьте дозатор. Наносите средство на кожу мягкими, массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияосветляющий, тонизирующий
13 видов витаминов, которые заключены в липосомную оболочку для повышения стабильности и эффективности воздействия на кожу. Средство для активного осветления, борьбы с тусклым тоном, придает коже прозрачность и яркость. Глутатион — пептид, который, как считается, усиливает метаболизм клеток кожи и использование кислорода. Обладает сильный осветляющим действием, повышает тонус кожи. Ниацинамид является активным компонентом для мощного клеточного обновления кожи. Он может улучшать эластичность кожи, значительно улучшить барьерную функцию кожи, помогает удалить возрастные пятна и улучшает тонус кожи и ее текстуру, осветляет и выравнивает тон кожи.


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Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30 - стоимость товара 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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