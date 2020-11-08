Эссенция ампульная витаминная The Saem Active Source Vita Ampoule 2мл*30

13 видов витаминов, которые заключены в липосомную оболочку для повышения стабильности и эффективности воздействия на кожу. Средство для активного осветления, борьбы с тусклым тоном, придает коже прозрачность и яркость. Глутатион — пептид, который, как считается, усиливает метаболизм клеток кожи и использование кислорода. Обладает сильный осветляющим действием, повышает тонус кожи. Ниацинамид является активным компонентом для мощного клеточного обновления кожи. Он может улучшать эластичность кожи, значительно улучшить барьерную функцию кожи, помогает удалить возрастные пятна и улучшает тонус кожи и ее текстуру, осветляет и выравнивает тон кожи.