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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Эмульсия увлажняющая с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Emulsion 400ml

Эмульсия увлажняющая с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Emulsion 400ml

Артикул: 225434
Эмульсия увлажняющая с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Emulsion 400ml
420 руб. 

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Артикул: 225434
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Horse Oil Moisture Energizing Emulsion
Применениепосле очищения кожи тонером, нанесите эмульсию похлопывающими движениями и дайте впитаться
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл400 Мл
Не содержитбез сульфатов
Активные компонентылошадиный жир
Средство содержит лошадиный жир и экстаркт молочных протеинов. Эмульсия с лошадиным жиром насыщает питательными элементами сухую кожу, а также увлажняет ее. Делает кожу сияющей даже при сухом типе лица. Лошадиный жир содержит альфа-линолевую кислоту, которая эффективно восстанавливает увядающую и поврежденную кожу, обеспечивает глубокое питание, улучшает тургор и подтянутость. Экстракт молочных протеинов помогает предотвратить сухость лица, обладает смягчающим и увлажняющим действием


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Эмульсия увлажняющая с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Emulsion 400ml – стоимость товара 420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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