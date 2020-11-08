Эмульсия с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Emulsion 150мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Тип средства
|эмульсия для лица
|Пол
|для женщин
|Эффект от использования
|питающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Spider Web Multi-Care Emulsion
|Применение
|нанесение эмульсии является третьим шагом в корейской системе ухода за кожей. Её применяют после очищения лица и нанесения тонера и эссенции. На последнем этапе следует смазать кожу увлажняющим кремом
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150 мл
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов
|Активные компоненты
|протеины паутины, гиалуроновая кислота, ниацинамид, аминокислотный комплекс
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