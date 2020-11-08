Эмульсия мужская антивозрастная Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion 150ml

Основу эмульсии DEOPROCE Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion составляет ландолин — природный компонент, который активирует метаболизм и увлажняет эпидермис лица. В состав эмульсии также входят вытяжки из корейских трав, которые динамично регенерируют кожный покров, одновременно делая его эластичным и упругим. Регулярное применение препарата гарантирует здоровый цвет лица и бодрый вид. Последним важным компонентом эмульсии является концентрат женьшеня, этот компонент активно борется с пигментными проявлениями и заметно осветляет и омолаживает кожу.