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Главная Парфюмерия и косметика Косметика для мужчин Мужские средства для лица Deoproce Эмульсия мужская антивозрастная Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion 150ml

Эмульсия мужская антивозрастная Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion 150ml

Артикул: 225427
Эмульсия мужская антивозрастная Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion 150ml
810 руб. 

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Артикул: 225427
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БрендDeoproce
Тип товараМужские средства для лица
Тип средстваэмульсия для лица
Полдля мужчин
Эффект от использованияантивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion
Применениерастереть эмульсию на небольшом участке кожи, подождать некоторое время, пока субстанция не впитается
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентыландолин
Основу эмульсии DEOPROCE Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion составляет ландолин — природный компонент, который активирует метаболизм и увлажняет эпидермис лица. В состав эмульсии также входят вытяжки из корейских трав, которые динамично регенерируют кожный покров, одновременно делая его эластичным и упругим. Регулярное применение препарата гарантирует здоровый цвет лица и бодрый вид. Последним важным компонентом эмульсии является концентрат женьшеня, этот компонент активно борется с пигментными проявлениями и заметно осветляет и омолаживает кожу.


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Эмульсия мужская антивозрастная Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Emulsion 150ml - по цене 810 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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