Эмульсия для лица успокаивающая с экстрактом огурца Deoproce Hydro Calming Down Cucumber Emulsion 380ML

Эмульсия с экстрактом огурца. Огурец состоит 95 % из воды, за счет этого он прекрасно увлажняет и удерживает влагу в коже. Кроме того, огурец содержит хлорофил и витамин С, который очищает кожу и делает грубую, чувствительную кожу гладкой и сияющей. Экстракт огурца обладает сильными антиоксидантными свойствами за счет содержания витаминов С, минералов и калия, которые предохраняют и очищают кожу от вредных веществ окружающей среды.