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Эмульсия содержит экстракт алоэ вера, снимает воспаление, способствует заживлению ран, стимулирует обновление клеток. Смягчает и увлажняет кожу, легко впитывается и сохраняет эффект увлажнения длительное время. Экстракт алоэ вера обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Эффективна для увядающей кожи, угревой сыпи. Оказывает мощное заживляющее и регенерирующее действие

Эмульсия для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Emulsion 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.