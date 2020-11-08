Эмульсия для лица с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Emulsion 130мл

Эмульсия для лица с муцином улитки обеспечивает бережный уход за кожей лица, предназначена для восстановления клеток кожи. Средство с экстрактом улитки, а также ферментированным экстрактом Galactomyces (Галактомикис) подходит для всех типов кожи, но особенно рекомендуется для жирной, проблемной кожи, кожи с расширенными порами, пигментированной и тусклой кожи.