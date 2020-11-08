Эмульсия для лица питательная с экстрактом меда Deoproce Hydro Enriched Honey Emulsion 380ML

Питательная эмульсия с экстрактом меда увлажняет и питает кожу, подходит даже для чувствительной кожи, делая ее упругой и эластичной. Мед содержит большое количество витаминов и микроэлементов, таких как витамины группы В (В1, В2, В6), пантотеновую кислоту, фосфор, магний, железо, кальций и др. Мед обладает хорошим очищающим и оздоравливающим действием, а также прекрасно увлажняет и смягчает сухую кожу лица, помогая устранить ее шелушение, и в то же самое время он способен придать упругость и матовость наиболее жирной коже лица.