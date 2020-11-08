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Эмульсия с экстрактом граната Deoproce Hydro Antiaging Pomegranate Emulsion прекрасно подтягивает кожу, разглаживает морщинки и насыщает кожу витаминами. Средство предохраняет кожу от обезвоживания и надолго удерживает влагу в ней. Активные вещества, входящие в состав граната, увлажняют сухую кожу, смягчают ее и делают эластичной.

Эмульсия для лица антивозрастная с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Emulsion 380ML - по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.