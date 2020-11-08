Шампунь-бальзам 2 в 1 для окрашенных волос Deoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse 1500мл

Окрашенные волосы более ранимые и чувствительны к различным физическим воздействиям, а также влиянию внешней среды, поэтому им нужна особенная забота. Шампунь от DEOPROCE бережно очищает кожу головы и волосы от загрязнений, а бальзам оказывает уходовое действие. Специальная формула для усиления яркости цвета окрашенных волос обеспечивает стойкость и глубину оттенков даже при частом мытье. В составе средства комплекс натуральных компонентов, которые заботливо защищают волосы от пагубного воздействия свободных радикалов и вредных воздействий окружающей среды (УФ лучей, ветра, мороза). Шампунь-бальзам подарит блеск и жизненную силу даже тонким волосам, сделает их пышными, гладкими и мягкими на ощупь.