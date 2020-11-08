Шампунь-бальзам 2 в 1 для окрашенных волос Deoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse 1500мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Шампуни для волос
|Тип средства
|шампунь для волос
|Тип волос
|окрашенные
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|очищающий, сохраняющий цвет
|Применение
|на влажные волосы нанести небольшое количество шампуня, равномерно распределить по всей длине волос, помассировать 2-3 минуты, смыть теплой водой
|Коллекция
|Deoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|1500 мл
|Активные компоненты
|натуральные компоненты
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