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Шампунь с корнем женьшеня – мягкое очищающее и омолаживающее средство для волос и кожи головы. Средство эффективно удаляет пыль, отмершие клетки, излишки кожного жира, окутывает волосы едва уловимым травяным ароматом и надолго сохраняет их свежесть. Помимо прекрасных очищающих свойств, шампунь оздоравливает и омолаживает: улучшает кровообращение и питание волосяных луковиц, укрепляет волосы и стимулирует их рост, восстанавливает поврежденные участки, устраняет перхоть и зуд кожи головы, защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Шампунь с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Shampoo 530мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.