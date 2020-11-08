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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос Deoproce Шампунь с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Shampoo 1000мл

Шампунь с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Shampoo 1000мл

Артикул: 225387
Шампунь с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Shampoo 1000мл
850 руб. 

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Артикул: 225387
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БрендDeoproce
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, восстанавливающий, укрепляющий
Применениенанести на влажную кожу головы и волосы, вспенить, помассировать, затем тщательно смыть водой
КоллекцияDeoproce Horse Oil Hyalurone Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем1000 мл
Активные компонентылошадиный жир, гиалуроновая кислота
Шампунь очищает волосы кожу головы, ухаживает, насыщает корни волос питательными компонентами, восстанавливает и укрепляет волосы. Входящие в состав лошадиный жир и гиалуроновая кислота ухаживают за поврежденными волосами, восстанавливают поврежденные участки структуры, укрепляют корни, увлажняют и смягчают кожу головы, устраняют раздражение и зуд, сохраняют оптимальный гидробаланс волос и кожи волосистой части головы.


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Шампунь с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Shampoo 1000мл – стоимость товара 850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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