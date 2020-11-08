Шампунь для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo 200мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Шампуни для волос
|Тип средства
|шампунь для волос
|Тип волос
|для всех типов
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|очищающий, смягчающий, укрепляющий
|Применение
|нанести на мокрые волосы, массажными движениями втереть в кожу головы и волосы, оставить на 1 мин, смыть теплой водой
|Коллекция
|Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|200 мл
|Активные компоненты
|экстракт зеленого чая, экстракт камелии, бесцветная хна, гидролизованный коллаген
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