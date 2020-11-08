Шампунь для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Shampoo 200мл

Смягчающий шампунь для волос с зеленым чаем и хной. Содержит экстракты зеленого чая, камелии, бесцветная хна и гидролизованный коллаген. Витаминизирует луковицу и волос по всей длине, заряжая энергией и придавая блеск. Уменьшает перхоть, укрепляет корни волос и отлично кондиционирует волосы, придавая им густоту и блеск. Способствует улучшению качества волос, повышает их эластичность и прочность, благоприятно влияет на поврежденные и секущиеся волосы, защищает от преждевременного выпадения волос