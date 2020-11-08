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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос Deoproce Шампунь для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Shampoo 200мл

Шампунь для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Shampoo 200мл

Артикул: 225381
Шампунь для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Shampoo 200мл
330 руб. 

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Артикул: 225381
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БрендDeoproce
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, восстанавливающий, оздоравливающий, разглаживающий
Применениенанести на мокрые волосы, втереть в кожу головы и волосы, оставить на 1 мин, смыть теплой водой.
КоллекцияDeoproce Argan Silky Moisture Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем200 мл
Активные компонентымасло арганы
Шампунь с аргановым маслом оказывает на волосы восстанавливающее действие, оздоравливает, разглаживает, смягчает и увлажняет их. Богатый состав шампуня благотворно действует на кожу головы бережно ее отшелушивает, стимулирует кровообращение, питает и ускоряет рост волос. Обновляющая формула шампуня восстанавливает цвет тусклых и безжизненных волос, устраняет их ломкость и сечение, обеспечивает их послушность и более легкую укладку. Масло арганы оберегает волосы и кожу головы от высокой влажности или излишне сухого воздуха.


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Шампунь для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Shampoo 200мл - по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
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