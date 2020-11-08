Шампунь для волос с аргановым маслом Deoproce Argan Silky Moisture Shampoo 1000мл

Шампунь с аргановым маслом оказывает на волосы восстанавливающее действие, оздоравливает, разглаживает, смягчает и увлажняет их. Богатый состав шампуня благотворно действует на кожу головы бережно ее отшелушивает, стимулирует кровообращение, питает и ускоряет рост волос. Обновляющая формула шампуня восстанавливает цвет тусклых и безжизненных волос, устраняет их ломкость и сечение, обеспечивает их послушность и более легкую укладку. Масло арганы оберегает волосы и кожу головы от высокой влажности или излишне сухого воздуха.