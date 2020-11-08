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Двустороннее средство для контуринга лица. Хайлайтер (светлый оттенок) придаст коже нежное внутреннее свечение, объем и четкую скульптурную форму, выделит нужные зоны и скроет морщинки. Шейдинг (темный оттенок) поможет визуально изменить форму лица и его частей, маскируя небольшие изъяны на его поверхности. Формула с растительными экстрактами увлажняет и успокаивает кожу, даря ей благородную бархатистость. Плоский аппликатор с отверстием прекрасно распределяет кремовую текстуру, оставляя лицо выразительным и утонченным.

Хайлайтер и контуринг для лица OOPS Dual Contouring 01 Highlighter & Shading 3,5гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.