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Тушь для ресниц удлиняющая C Cup Long Mascara 0,8гр

Артикул: 225354
Тушь для ресниц удлиняющая C Cup Long Mascara 0,8гр
750 руб. 

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Артикул: 225354
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМакияж для глаз
Тип средстватушь для ресниц
Эффекттонирующий, удлиняющий
Текстуражидкая
Группа оттенковсерые и черные
КоллекцияBerrisom C Cup Long Mascara
Страна бренда Южная Корея
Стойкая удлиняющая тушь для ресниц. Щеточка с изгибом одним движением равномерно прокрашивает короткие ресницы до самых кончиков, придавая им превосходное удлинение и элегантный изгиб. Мягкая текстура быстро высыхает и не образует комочков, а формула со специальными полимерами не оставляет следов на коже в течение всего дня. Состав туши богат питающими и увлажняющими компонентами, благодаря которым ресницы всегда будут особым украшением Вашего образа. Легко смывается водой.


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Самовывоз невозможен
Тушь для ресниц удлиняющая C Cup Long Mascara 0,8гр - по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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