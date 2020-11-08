Тушь для ресниц объемная Deoproce Easy & Volume Real Mascara 8мл

Тушь легко придает ресницам невероятный объем не утяжеляя их, делает макияж естественным и эффектным. Тушь содержит угольно-черный комплекс (экстракт черной икры, экстракт черного чеснока, экстракт черных соевых бобов) который придает ресницам насыщенный и естественный цвет, питает и укрепляет ресницы. Стойкая тушь - не смазывается, не осыпается, не стирается от воды, дождя, снега или слез, термостойкий эффект - устойчива к прохладной воде и легко снимается с ресниц при помощи теплой воды, щеточка туши Easy&Volume Real Mascara особой веретенообразной формы позволяет прокрасить каждую ресницу и придать ресницам красивый изгиб.