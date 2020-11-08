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Тушь с эффектом повышенного объема имеет широкую кисточку эргономичной формы, прокрашивает каждую ресничку, карнаубский воск в составе туши фиксирует результат. Тушь обладает высокой стойкостью, благодаря полимерам не осыпается, ложится на каждую ресницу, прокрашивая и не склеивая.

Тушь для ресниц Urban Dollkiss Black Devil Expert Volume Mascara 10мл - купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.