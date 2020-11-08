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Прочный полимер туши уркепляет слабые ресницы, создает объем и удлиняет, а также образует трехмерный завиток для ресниц. покрытие сохраняет свою форму в течении всего дня.

Тушь для ресниц Urban Dollkiss Black Devil Expert All in One Mascara 10мл - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.