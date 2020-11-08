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Premium Deoproce Olivetherapy Essential Moisture Skin — это увлажняющий скин для лица с оливковым маслом. Он интенсивно увлажняет кожу, обогащает её витаминами, тонизирует, дарит ощущение лёгкости и комфорта.

Тонер увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Skin 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 0 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.