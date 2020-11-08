Тонер увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Skin 150мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|масло оливы, бетаин, экстракт ромашки аптечной, экстракт грейпфрута
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Premium OliveTherapy Essential Moisture Skin
|Не содержит
|без сульфатов, без спирта
|Объем, мл
|150 мл
|Пол
|для женщин
|Применение
|нанесите на ватный диск немного тонера и протрите им заранее очищенное лицо. Когда средство полностью впитается, нанесите эссенцию, эмульсию и увлажняющий крем из этой же линейки
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|увлажняющий
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв