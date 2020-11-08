Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Deoproce Spider Web Multi-Care Toner — это увлажняющий тонер для лица с протеинами паучьего шёлка. Он активно очищает и смягчает кожу, устраняет сухость и стянутость, разглаживает мимические морщины и улучшает цвет лица.

Тонер с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Toner 150мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.