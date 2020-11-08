Тонер с муцином улитки Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner 130мл

Тоник оказывает мощное омолаживающее действие, восстанавливает и питает кожу, наполняет влагой, что способствует предотвращению процессов старения кожи, восстанавливает и лечит кожу от Акнэ и пост Акнэ, защищает от УФ лучей. Главным компонентом является экстракт улитки, он восстанавливает структуру кожи, ускоряет синтез коллагена и эластина, выравнивает рельеф кожи, убирая морщины и возвращая коже упругость. Также улиточный экстракт помогает бороться с пигментными пятнами, веснушками, с кожей после Акне, оказывает мощное антиоксидантное действие, защищает кожу от воздействия окружающей среды . В состав так же входит компанент Галактомикис -это экстракт дрожжевых грибков, полученный методом ферментирования, он интенсивно увлажняет кожу, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов,кожа становится упругой и эластичной и Волюфилин,который стимулирует образование липидов, ускоряет микроциркуляцию крови и вялая, дряблая кожа, становится напитанной и увлажненной изнутри.