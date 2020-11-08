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Одним из популярных продуктов для сильной половины человечества стал мужской увлажняющий тоник Deoproce Cleanbello home anti-wrinkle toner (Деопрос клианбелло хом анти-вринкль тонер). Тоник на основе гидролизованного коллагена помогает ускорить регенерацию кожи, обеспечивает питательные вещества для кожи, делает ее мягкой и эластичной. Поддерживает эластичность кожи и избавляет от потери влаги, контролирует жирность кожи, предотвращает появление прыщей, угрей.

Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 810 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.