Тонер мужской антивозрастной Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner 150ml

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Мужские средства для лица
|Тип средства
|тонер для лица
|Пол
|для мужчин
|Эффект от использования
|антивозрастной
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Cleanbello Homme Anti-Wrinkle Toner
|Применение
|после очищения кожи нанесите тонер похлопывающими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150 мл
|Активные компоненты
|коллаген
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