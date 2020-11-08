Тонер для лица улиточный Deoproce Hydro Recovery Snail Toner 380ML

Восстанавливающий тонер для лица с муцином улитки очищает и подготавливает кожу к дальнейшему уходу, для еще более глубокого воздействия всех активных ингредиентов. Сглаживает шелушения, улучшает цвет лица, стягивает поры, выравнивает поверхность эпидермиса. Муцин улитки является сконцентрированным эликсиром молодости, помогает разгладить мимические морщинки и подтянуть овал лица. Обладает ранозаживляющим и восстанавливающим свойствами, регулирует работу сальных желез, витаминизирует, ускоряет обменные процессы. Кожа выглядит свежей и отдохнувшей, с ровным ярким цветом, сияет здоровьем.