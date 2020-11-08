Тонер для лица с экстрактом розы Secret Skin Damask Rose Toner 250мл

Тонер с экстрактом дамасской розы отлично увлажняет, тонизирует, омолаживают кожу, и защищает её от вредных воздействий. Экстракт дамасской розы помогает удерживать влагу в коже, питает и смягчает ее, ускоряет восстановление клеток после солнечных ожогов, успокаивает чувствительную кожу, обладает антиоксидантными свойствами. Регулярное применение средства сделает кожу лица более гладкой, шелковистой, здоровой и сияющей. Средство для лица улучшит тон кожи, избавит от ощущения стянутости и сухости кожи, сделает ее мягкой и нежной.