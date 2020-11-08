Тонер для лица с экстрактом алоэ Secret Skin Aloe Hydration Toner 250мл

Тонер, в основе которого сок алоэ вера (98%). Высокое содержание этого компонента в составе средства обеспечивает глубокое увлажнение практически мгновенно. Как известно, сок алоэ впитывается в кожу в четыре раза быстрее, чем обыкновенная вода. Этот компонент в составе Aloe Soothing Moist Toner оказывает успокаивающее, увлажняющее действие, обладает регенерирующим действием. Помогает в укреплении капилляров. Способствует сужению пор.