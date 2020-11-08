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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Secret Skin Тонер для лица с экстрактом алоэ Secret Skin Aloe Hydration Toner 250мл

Тонер для лица с экстрактом алоэ Secret Skin Aloe Hydration Toner 250мл

Артикул: 225271
Тонер для лица с экстрактом алоэ Secret Skin Aloe Hydration Toner 250мл
580 руб. 

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БрендSecret Skin
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт алоэ, экстракт гамамелиса, экстракт ромашки, экстракт мальвы
Возрастной диапазонот 25
КоллекцияSecret Skin Aloe Hydration Toner
Объем, мл250 мл
Полдля всех
Применениесмочить средством ватный диск и протереть им лицо сразу после умывания
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованиярегенирующий, защищающий
Тонер, в основе которого сок алоэ вера (98%). Высокое содержание этого компонента в составе средства обеспечивает глубокое увлажнение практически мгновенно. Как известно, сок алоэ впитывается в кожу в четыре раза быстрее, чем обыкновенная вода. Этот компонент в составе Aloe Soothing Moist Toner оказывает успокаивающее, увлажняющее действие, обладает регенерирующим действием. Помогает в укреплении капилляров. Способствует сужению пор.


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Тонер для лица с экстрактом алоэ Secret Skin Aloe Hydration Toner 250мл - стоимость товара 580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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