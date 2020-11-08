Тонер для лица с молочными протеинами Secret Skin Milk Light Toner 250мл

Тонер для лица с осветляющим эффектом устраняет пигментацию и тормозит процессы старения, отлично справляется с проблемой расширенных пор, уменьшает их и контролирует выделение кожного жира. Экстракт молочных протеинов оказывает мощное регенерирующее, увлажняющее, смягчающее действие, глубоко питает. Выравнивает цвет лица, осветляет кожу и препятствует возникновению пигментных пятен. Молочные протеины хорошо усваиваются кожей и при регулярном применении она становится гладкой, бархатистой и упругой. Молочный тонер рекомендуется для сухой, тусклой и пигментированной кожи.