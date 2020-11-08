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Это эффективное средство по уходу за увязающей кожей богато содержанием чистейшего золота и комплекса вытяжек полезных растений. Тонер помогает коже бороться с сухостью после очищения, потерей тонуса, следами усталости, преждевременного увядания, проникая глубоко внутрь эпидермиса. Herb Gold Whitening & Wrinkle принадлежит линии по уходу за кожей с частицами золота и растительными компонентами. Все средства данной линии интенсивно увлажняют, сглаживают морщины, отбеливают потемневшие участки, придавая лицу молодой и свежий вид.

Тонер для лица омолаживающий Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Toner 135ml - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.