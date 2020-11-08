Тонер для лица антивозрастной с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Toner 380ML

Прекрасно подтягивает кожу, разглаживает морщинки и насыщает кожу витаминами. Средство предотвращает кожу от обезвоживания и надолго сохраняют влагу в ней. Активные вещества, входящие в состав граната, увлажняют сухую кожу, смягчают ее и делают эластичной.Завершает процесс очищения кожи и является первым шагом уходовых процедур, после применения тонера кожа лучше усваивает последующие косметические средства.