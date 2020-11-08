Тонер для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Skin 260мл

Линия средств Whitening & Anti-Wrinkle Pomegranate от Deoproce, созданных на основе экстракта граната, предназначена для эффективного омолаживания кожи. Средства двойного действия, направлены на осветление пигментации и разглаживание морщин. Тонер с экстрактом граната рекомендуется для ухода за тусклой, пигментированной, увядающей кожей любого типа. Применяется сразу после умывания, помогает избежать появления сухости и стянутости кожи, а также является эффективным антивозрастным и антиоксидантным средством. Средство питает и увлажняет кожу, освежает ее и тонизирует. Благодаря экстракту граната, ускоряется выработка коллагена, кожа восстанавливается и обновляется, постепенно становится более упругой и эластичной, морщины разглаживаются, замедляются процессы старения. Экстракт граната является источником природных фруктовых кислот, которые бережно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, удаляют меланин, что приводит к осветлению существующей пигментации и предупреждает появление новой – лицо обретает свежесть и ухоженность.