Тонер для лица The Saem Botanica Witch Hazel Soothing Toner 400мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|экстракт гамамелиса
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Botanica Witch Hazel Soothing Toner
|Не содержит
|без спирта, без парабенов
|Объем, мл
|400 Мл
|Пол
|для всех
|Применение
|нанесите небольшое количество средства на ватный диск и мягко протрите кожу лица по направлению к его внешним линиям
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|матирующий, увлажняющий, тонирующий, очищающий
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв