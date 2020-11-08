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Антивозрастная ампульная сыворотка для лица Secret Skin Syn-ake Wrinkleless Ampoule. Продукт разработан специально для тусклой, увядающей, лишенной упругости и эластичности кожи. Средство помогает наполнить кожу энергией, разгладить морщинки и сделать кожу более молодой за счет синтетического пептида Syn-Ake, схожего по своему действию с ядом храмовой гадюки.

Сыворотка для лица антивозрастная Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule 30мл - по цене 1130 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.