Сыворотка для лица антивозрастная Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule 30мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|возрастная
|Эффект от использования
|омолаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Ampoule
|Применение
|после умывания и использования тонера распределите средство по всему лицу. Далее продолжайте свой ежедневный уход.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|пептид Syn-Ake, сок алоэ вера, экстракт ромашки, экстракт камелии, экстракт центеллы азиатской, листья розмарина, родиола розовая, корень солодки, корень шлемника байкальского, арбутин, ниацинамид, аденозин, гиалуроновая кислота
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