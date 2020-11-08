Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл

Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой активно увлажняет и разглаживает кожу, делает ее мягкой и гладкой. Тройное действие гиалуроновой кислоты помогает вернуть молодость и сияние, стереть возрастные изменения, придать яркость и свежесть. Легкий отбеливающий эффект уменьшает пигментные пятна и следы от воспалений, выравнивает тон кожи. Морщинки становятся менее выраженными, регулярное применение сыворотки препятствует их дальнейшему возникновению.Гиалуроновая кислота проникает в самую глубину клеток, насыщает их влагой и создает на поверхности эпидермиса тончайшую пленку, оберегающую кожу от потери влаги и обезвоживания. Благодаря этому вы чувствуете невероятную мягкость и нежность.