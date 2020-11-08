Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|отбеливающий, увлажняющий, разглаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Hyaluron Vital Ampoule
|Применение
|нанести несколько капель сыворотки на очищенное и тонизированное лицо, распределить по массажными линиям. Для комплексного эффекта можно добавлять сыворотку в питательные крема, маски или тональные средства.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов, без парабенов
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота
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