Сыворотка антивозрастная обогащенная с экстрактом чаги The Saem Chaga Anti-Wrinkle Serum 65мл

Антивозрастная ферментированная сыворотка для лица с экстрактом гриба чаги. Линия омолаживающих средств линии на основе чаги интенсивно защищает и заботится о возрастной коже лица и шеи. Средство обогащено важными витаминами, лучше усваивается кожей и обладает многочисленными ценными свойствами: антиоксидантным, противовоспалительным, тонизирующим, формирует иммунитет к агрессивным факторам окружающей среды. Придает коже мягкость и гладкость, улучшает ее текстуру и замедляет процессы старения. Содержит сбалансированный комплекс активных ингредиентов, защищающих от обезвоживания. Ниацинамид убирает серость уставшей кожи, предотвращает пигментные отложения и очищает от мертвых клеток.